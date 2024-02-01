В российском Дагестане загорелся ЦУМ

Пожар в ЦУМ в Дагестане Фото: скриншот

В городе Буйнакске, что в российском Дагестане, горит центральный универсальный магазин. Огонь охватил крышу здания. Площадь возгорания составляет 1200 кв. м.

Об этом сообщают росСМИ.

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"В Буйнакске в Дагестане горит кровля двухэтажного центрального универсального магазина площадью 500 квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", — сообщили в МЧС государства-агрессора.

В ведомстве добавили, что к месту происшествия привлекают пожарных из города Кизилюрта и ближайших сел.

Сейчас на месте работает 41 пожарный и 10 единиц спецтехники. Спасатели уже эвакуировали из магазина 27 человек.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы произошел сильный пожар во вторник, 30 января. Горело здание, где располагается офис Коммунистической партии РФ и экспозиция музея пожарной безопасности.

Напомним, что в Свердловской области России вспыхнул пожар. Возгорание произошло на заводе по производству полиэтиленовых труб.