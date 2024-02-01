Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В российском Дагестане загорелся ЦУМ arrow

В российском Дагестане загорелся ЦУМ

1 февраля 2024 12:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В российском Дагестане загорелся ЦУМ
Пожар в ЦУМ в Дагестане Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В городе Буйнакске, что в российском Дагестане, горит центральный универсальный магазин. Огонь охватил крышу здания. Площадь возгорания составляет 1200 кв. м.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В Дагестане горит ЦУМ

"В Буйнакске в Дагестане горит кровля двухэтажного центрального универсального магазина площадью 500 квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", — сообщили в МЧС государства-агрессора.

В ведомстве добавили, что к месту происшествия привлекают пожарных из города Кизилюрта и ближайших сел.

Сейчас на месте работает 41 пожарный и 10 единиц спецтехники. Спасатели уже эвакуировали из магазина 27 человек.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы произошел сильный пожар во вторник, 30 января. Горело здание, где располагается офис Коммунистической партии РФ и экспозиция музея пожарной безопасности.

Напомним, что в Свердловской области России вспыхнул пожар. Возгорание произошло на заводе по производству полиэтиленовых труб.

пожар
Дагестан
мир
Россия
событие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме