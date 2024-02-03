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У Волгограді загорівся нафтопереробний завод — росіяни заявили про атаку БпЛА

3 лютого 2024 08:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Волгограді загорівся нафтопереробний завод — росіяни заявили про атаку БпЛА
Російські пожежники гасять вогонь на НПЗ. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Росії заявили, що місто Волгоград в суботу, 3 лютого, атакували безпілотники. Ймовірно, внаслідок падіння дрона на нафтопереробному заводі (НПЗ) в Червоноармійському районі Волгограда стався потужний вибух, а згодом спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій Росії у Волгоградській області.

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Пожежа на НПЗ у Волгограді

Зазначається, що внаслідок падіння безпілотника стався вибух на НПЗ у Волгограді. Сталася потужна пожежа на площі 300 кв. м. На місці події триває робота екстрених служб, що намагаються загасити вогонь. За попередньою інформацією постраждалих в результаті загоряння немає.

За даними російських телеграм-каналів, загорівся російський завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", — йдеться у повідомлення відомства РФ.

Скриншот допису МНС РФ
Скриншот допису МНС РФ

"Приліт" безпілотника у Бєлгородській області РФ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також повідомив про нібито атаку дронами по регіону. Гладков зазначив, що системи ППО нібито збили безпілотник літакового типу. Це сталося у Новооскольському міському окрузі. За його словами, постраждалих немає.

"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КамАЗ. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", — підкреслив чиновник.

Скриншот допису Гладкова
Скриншот допису Гладкова

Нагадаємо, що масштабна пожежа розгорілася в місті Буйнакську, що в російському Дагестані, 1 лютого. Палав центральний універсальний магазин.

Додамо, в Москві сталася чергова пожежа на столичній ТЕЦ-23 на Монтажній вулиці міського району Гольяново. На місці події вибухнув трансформатор.

Також ми писали, що сильна пожежа сталася в центрі Москви 30 січня в будівлі з офісом Комуністичної партії РФ. Також там була розташована експозиція музею пожежної безпеки.

пожежа
завод
НПЗ
безпілотники
Росія
вогонь

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