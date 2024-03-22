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Легион "Свобода России" обвинил Кремль в теракте в Crocus City Hall

22 марта 2024 21:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Легион "Свобода России" обвинил Кремль в теракте в Crocus City Hall
Пожар в ТЦ Crocus City Hall. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Легион "Свобода России" обвинил Кремль в организации теракта в подмосковном ТЦ Crocus City Hall. Там добавляют, что этот случай далеко не первый среди провокаций правительства Владимира Путина.

Об этом говорится в официальных соцсетях подразделения.

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Легион "Свобода России" обвинил Кремль в теракте

"В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией", — говорят легионеры.

Они добавляют, что теракт и медийное освещение готовились очень долго.

Легион "Свобода России" обвинил Кремль в теракте в Crocus City Hall
Источник: Telegram

"Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" — метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем, и против которого ведем борьбу", — говорят легионеры.

Напомним, ранее в подмосковном киноконцертном зале Crocus City Hall произошла масштабная стрельба, в результате чего вспыхнул пожар. Известно, что нападавшие были в военной форме.

Еще раньше в Москве разгорелся пожар в концерт-холле "Известия Hall", во время которого один человек пропал без вести.

владимир путин
Москва
Кремль
Легіон "Свобода Росії"
Россия

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