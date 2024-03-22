Легион "Свобода России" обвинил Кремль в теракте в Crocus City Hall
Легион "Свобода России" обвинил Кремль в организации теракта в подмосковном ТЦ Crocus City Hall. Там добавляют, что этот случай далеко не первый среди провокаций правительства Владимира Путина.
Об этом говорится в официальных соцсетях подразделения.
Легион "Свобода России" обвинил Кремль в теракте
"В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией", — говорят легионеры.
Они добавляют, что теракт и медийное освещение готовились очень долго.
"Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" — метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем, и против которого ведем борьбу", — говорят легионеры.
Напомним, ранее в подмосковном киноконцертном зале Crocus City Hall произошла масштабная стрельба, в результате чего вспыхнул пожар. Известно, что нападавшие были в военной форме.
Еще раньше в Москве разгорелся пожар в концерт-холле "Известия Hall", во время которого один человек пропал без вести.
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