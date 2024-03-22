Легион "Свобода России" обвинил Кремль в теракте в Crocus City Hall

Пожар в ТЦ Crocus City Hall. Фото: соцсети

Легион "Свобода России" обвинил Кремль в организации теракта в подмосковном ТЦ Crocus City Hall. Там добавляют, что этот случай далеко не первый среди провокаций правительства Владимира Путина.

Об этом говорится в официальных соцсетях подразделения.

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Легион "Свобода России" обвинил Кремль в теракте

"В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией", — говорят легионеры.

Они добавляют, что теракт и медийное освещение готовились очень долго.

Источник: Telegram

"Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" — метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем, и против которого ведем борьбу", — говорят легионеры.

Напомним, ранее в подмосковном киноконцертном зале Crocus City Hall произошла масштабная стрельба, в результате чего вспыхнул пожар. Известно, что нападавшие были в военной форме.

Еще раньше в Москве разгорелся пожар в концерт-холле "Известия Hall", во время которого один человек пропал без вести.