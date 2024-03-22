Теракт в Crocus City Hall — біля місця стрілянини знайшли автобус з нібито українськими номерами

Автобус з нібито українськими номерами біля ТЦ. Фото: скриншот

В Красногорську поблизу Москви у Росії сьогодні, 22 березня, стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. Невідомі влаштували стрілянину перед концертом російського рок-гурту "Пікнік", внаслідок виникла пожежа, яка охопила 13 тисяч кв.м. Тепер біля місця стрілянини знайшли автобус з нібито українським номерним знаком.

Про це пишуть росЗМІ.

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"Підозрілий білий мікроавтобус з українськими номерами старого зразка перевіряють на стоянці біля Крокуса. Можливо, машина замінована, і на ній приїхали терористи", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, є інформація, що чимало автівок на цьому місці помітили ще за вісім годин до теракту. Місцеві жителі ще вдень написали про це у соцмережах.

Скупчення автівок там помітили ще вдень. Фото: скриншот

Як відомо, за словами прессекретаря Володимира Путіна, Дмитра Пєскова, голові Кремля доповіли про інцидент в перші хвилини стрілянини в приміщенні кіноконцертної зали.

Нагадаємо, раніше Легіон "Свобода Росії" звинуватив Кремль в організації теракту в ТЦ, додавши, що цей випадок далеко не перший серед провокацій уряду російського президента.

Новини.LIVE зібрали хронологію подій інциденту неподалік від столиці країни-агресорки. Очевидці повідомили про загиблих та постраждалих, їх кількість, за заявами росЗМІ поки невідома.