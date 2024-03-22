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Теракт в Crocus City Hall — біля місця стрілянини знайшли автобус з нібито українськими номерами

22 березня 2024 23:01
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Теракт в Crocus City Hall — біля місця стрілянини знайшли автобус з нібито українськими номерами
Автобус з нібито українськими номерами біля ТЦ. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Красногорську поблизу Москви у Росії сьогодні, 22 березня, стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. Невідомі влаштували стрілянину перед концертом російського рок-гурту "Пікнік", внаслідок виникла пожежа, яка охопила 13 тисяч кв.м. Тепер біля місця стрілянини знайшли автобус з нібито українським номерним знаком.

Про це пишуть росЗМІ.

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"Підозрілий білий мікроавтобус з українськими номерами старого зразка перевіряють на стоянці біля Крокуса. Можливо, машина замінована, і на ній приїхали терористи", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, є інформація, що чимало автівок на цьому місці помітили ще за вісім годин до теракту. Місцеві жителі ще вдень написали про це у соцмережах.

Теракт в Crocus City Hall — біля місця стрілянини знайшли автобус з нібито українськими номерами - фото 1
Скупчення автівок там помітили ще вдень. Фото: скриншот

Як відомо, за словами прессекретаря Володимира Путіна, Дмитра Пєскова, голові Кремля доповіли про інцидент в перші хвилини стрілянини в приміщенні кіноконцертної зали. 

Нагадаємо, раніше Легіон "Свобода Росії" звинуватив Кремль в організації теракту в ТЦ, додавши, що цей випадок далеко не перший серед провокацій уряду російського президента.

Новини.LIVE зібрали хронологію подій інциденту неподалік від столиці країни-агресорки. Очевидці повідомили про загиблих та постраждалих, їх кількість, за заявами росЗМІ поки невідома. 

теракт
стрілянина
пожежа
Москва
ТЦ
автобуси

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