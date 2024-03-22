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Теракт в Crocus City Hall — у места стрельбы нашли автобус с якобы украинскими номерами

22 марта 2024 23:01
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Теракт в Crocus City Hall — у места стрельбы нашли автобус с якобы украинскими номерами
Автобус с якобы украинскими номерами возле ТЦ. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Красногорске близ Москвы в России сегодня, 22 марта, произошел теракт в киноконцертном зале Crocus City Hall. Неизвестные устроили стрельбу перед концертом российской рок-группы "Пикник", в результате возник пожар, охвативший 13 тысяч кв.м. Теперь у места стрельбы нашли автобус с якобы украинским номерным знаком.

Об этом пишут росСМИ.

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"Подозревший белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке возле Крокуса. Возможно, машина заминирована, и на ней приехали террористы", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, есть информация, что многие автомобили на этом месте заметили еще за восемь часов до теракта. Местные жители еще днем написали об этом в соцсетях.

Теракт в Crocus City Hall — возле места стрельбы обнаружили автобус с якобы украинскими номерами - фото 1
Скопление автомобилей там заметили еще днем. Фото: скриншот

Как известно, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова, главе Кремля доложили об инциденте в первые минуты стрельбы в помещении киноконцертного зала.

Напомним, ранее Легион "Свобода России" обвинил Кремль в организации теракта в ТЦ, добавив, что этот случай далеко не первый посреди провокаций правительства российского президента.

Новини.LIVE собрали хронологию событий инцидента неподалеку от столицы страны-агрессора. Очевидцы сообщили о погибших и пострадавших, их количество, по заявлениям росСМИ, пока неизвестно.

теракт
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пожар
Москва
ТЦ
автобусы

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