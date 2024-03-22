Теракт в Crocus City Hall — що відомо на цей момент

Пожежа на даху ТЦ Crocus City Hall. Фото: росЗМІ

В підмосковному Красногорську на території Росії сьогодні стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. Будівля закладу продовжує перебувати у вогні, а на місце інциденту вже прибули спецпризначенці СЗШР. Пожежа охопила 13 тисяч кв.м.

Новини.LIVE зібрали хронологію подій інциденту неподалік від столиці країни-агресорки.

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З чого починався теракт

За повідомленням відео від очевидців, невідомі влаштували стрілянину перед концертом російського рок-гурту "Пікнік".

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Після цього, у будівлі пролунав вибух та почалася пожежа. Очевидці повідомили про загиблих та постраждалих, їх кількість, за заявами росЗМІ поки невідома. Самі музиканти гурту не постраждали в ході стрілянини.

Після цього в будівлі прогримів новий вибух та розпочалася пожежа. Вогонь охопив дах та приблизно третину закладу. Пожежники евакуювали близько 100 осіб з підвалу будівлі, для порятунку людей з даху, долучили гелікоптери.

Всередині будівлі, як зазначається, досі залишаються люди, на місце прибули московські загони СЗШР та ЗМОП, а шосе МКАД було перекрито бійцями ЦСО ФСБ "Альфа".

Чи затримали стрільців

Згодом російські пабліки почали розміщувати інформацію, нібито силовики затримали одного зі стрільців. Проте водночас користувачі зауважили, що на різних відео присутній один і той самий затриманий.

Як заявив в коментарі росЗМІ один із силовиків, підозрювані "втекли на білому седані", в салоні якого можуть перебувати "кілька озброєних чоловіків у зелених камуфляжних костюмах".

Джерело: Telegram

За словами прессекретаря Володимира Путіна, Дмитра Пєскова, голові Кремля доповіли про інцидент в перші хвилини стрілянини в приміщенні кіноконцертної зали.

Нагадаємо, раніше Легіон "Свобода Росії" звинуватив Кремль в організації теракту в ТЦ, додавши, що цей випадок далеко не перший серед провокацій уряду російського президента.

Незадовго до цього у Москві розгорілася пожежа в концерт-холі "Известия Hall", під час якої одна людина зникла безвісти.