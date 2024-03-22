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Теракт в Crocus City Hall — что известно на данный момент

22 марта 2024 22:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Теракт в Crocus City Hall — что известно на данный момент
Пожар на крыше ТЦ Crocus City Hall. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В подмосковном Красногорске на территории России сегодня произошел теракт в киноконцертном зале Crocus City Hall. Здание заведения продолжает находиться в огне, а на место инцидента уже прибыл спецназ СОБР. Пожар охватил 13 тысяч кв.м. 

Новини.LIVE собрали хронологию событий инцидента неподалеку от столицы страны-агрессора.

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С чего начинался теракт

По сообщению видео от очевидцев, неизвестные устроили стрельбу перед концертом российской рок-группы "Пикник".

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры 18+

После этого в здании раздался взрыв и начался пожар. Очевидцы сообщили о погибших и пострадавших, их количество, по заявлениям росСМИ, пока неизвестно. Сами музыканты группы не пострадали в ходе стрельбы.

После этого в здании прогремел новый взрыв и начался пожар. Огонь охватил крышу и примерно треть заведения. Пожарные эвакуировали около 100 человек из подвала здания, для спасения людей с крыши задействовали вертолеты.

Внутри здания, как отмечается, до сих пор остаются люди, на место прибыли московские отряды СОБР и ОМОН, а шоссе МКАД было перекрыто бойцами ЦСО ФСБ "Альфа".

Задержали ли стрелков

Впоследствии российские паблики начали размещать информацию, что силовики задержали одного из стрелков. Однако в то же время пользователи заметили, что на разных видео присутствует один и тот же задержанный.

Как заявил в комментарии росСМИ один из силовиков, подозреваемые "скрылись на белом седане", в салоне которого могут находиться "несколько вооруженных мужчин в зеленых камуфляжных костюмах".

Теракт в Crocus City Hall – что известно на данный момент
Источник: Telegram

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова, главе Кремля доложили об инциденте в первые минуты стрельбы в помещении киноконцертного зала.

Напомним, ранее Легион "Свобода России" обвинил Кремль в организации теракта в ТЦ, добавив, что этот случай далеко не первый посреди провокаций правительства российского президента.

Незадолго до этого в Москве разгорелся пожар в концерт-холле "Известия Hall", во время которого один человек пропал без вести.

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