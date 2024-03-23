Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В МИД заявили, что Украина не причастна к теракту в Crocus City Hall arrow

В МИД заявили, что Украина не причастна к теракту в Crocus City Hall

23 марта 2024 00:17
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В МИД заявили, что Украина не причастна к теракту в Crocus City Hall
Пожар в Crocus City Hall. Фото: росСМИ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения, начавшиеся от российских официальных лиц, в якобы причастности нашей страны к стрельбе в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. В дипведомстве эти заявления категорически отвергли.

Об этом в пятницу, 22 марта, сообщило МИД.

Читайте также:

Теракт в Crocus City Hall — причастна ли Украине

В министерстве назвали такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества.

"Российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", — говорится в заявлении.

Также МИД призвал международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.

К слову, у места стрельбы нашли автобус с якобы украинским номерным знаком.

Напомним, в Crocus City Hall неизвестные устроили массовый расстрел . В настоящее время сообщается о около 40 погибших.

ГУР обвинило в организации теракта власть российских спецслужб.

Ранее легион "Свобода России" обвинил Кремль в организации теракта в ТЦ, добавив, что этот случай далеко не первый среди провокаций правительства российского президента.

теракт
МИД
стрельба
Москва
ТЦ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ