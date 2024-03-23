В МИД заявили, что Украина не причастна к теракту в Crocus City Hall

Пожар в Crocus City Hall. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения, начавшиеся от российских официальных лиц, в якобы причастности нашей страны к стрельбе в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. В дипведомстве эти заявления категорически отвергли.

Об этом в пятницу, 22 марта, сообщило МИД.

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В министерстве назвали такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества.

"Российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году. Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", — говорится в заявлении.

Также МИД призвал международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.

К слову, у места стрельбы нашли автобус с якобы украинским номерным знаком.

Напомним, в Crocus City Hall неизвестные устроили массовый расстрел . В настоящее время сообщается о около 40 погибших.

ГУР обвинило в организации теракта власть российских спецслужб.

Ранее легион "Свобода России" обвинил Кремль в организации теракта в ТЦ, добавив, что этот случай далеко не первый среди провокаций правительства российского президента.