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У ГУР прокоментували теракт у Москві

22 березня 2024 22:33
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У ГУР прокоментували теракт у Москві
Теракт у ТРЦ "Крокус сіті хол". Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У московському торгівельному центрі невідомі у військовій формі відкрили вогонь по цивільних. Цей теракт — операція спецслужб РФ, завдяки якій російський диктатор Володимир Путін зможе виправдати ще жорстокіші удари по Україні. 

Про це заявили в Головному управлінні розвідки МО України. 

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У ГУР заявили, що теракт в торгівельному центрі "Крокус сіті хол" був спланований російськими спецслужбами за вказівкою Путіна. 

У ГУР прокоментував теракт у Москві - фото 1
Пост ГУР. Фото: скріншот

Влада Росії планувала звинуватити в стрілянині Україну, щоб виправдати тотальну мобілізацію в РФ та ще жорстокіші ракетні удари по нашій території.

"Публічну страту людей у москві варто розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширення війни. Заява Пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про "війну" — лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації", — повідомили в ГУР.  

Також у Головному управлінні розвідки додали, що про підготовку теракту попереджали міжнародні посольства, і розмови про це велися давно. 

"Безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром москви, як і маса інших беззаперечних доказів, свідчать про те, що розстріл в "крокус сіті хол" був організований російськими спецслужбами", — додали в ГУР. 

Нагадаємо, в підмосковному Красногорську на території Росії сьогодні стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. Повідомляється про понад 40 загиблих.

Легіон "Свобода Росії" також звинуватив у теракті владу Російської Федерації. 

теракт
розвідка
Москва
ГУР
Росія

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