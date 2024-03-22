У ГУР прокоментували теракт у Москві

Теракт у ТРЦ "Крокус сіті хол". Фото: росЗМІ

У московському торгівельному центрі невідомі у військовій формі відкрили вогонь по цивільних. Цей теракт — операція спецслужб РФ, завдяки якій російський диктатор Володимир Путін зможе виправдати ще жорстокіші удари по Україні.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки МО України.

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У ГУР заявили, що теракт в торгівельному центрі "Крокус сіті хол" був спланований російськими спецслужбами за вказівкою Путіна.

Пост ГУР. Фото: скріншот

Влада Росії планувала звинуватити в стрілянині Україну, щоб виправдати тотальну мобілізацію в РФ та ще жорстокіші ракетні удари по нашій території.

"Публічну страту людей у москві варто розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширення війни. Заява Пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про "війну" — лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації", — повідомили в ГУР.

Також у Головному управлінні розвідки додали, що про підготовку теракту попереджали міжнародні посольства, і розмови про це велися давно.

"Безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром москви, як і маса інших беззаперечних доказів, свідчать про те, що розстріл в "крокус сіті хол" був організований російськими спецслужбами", — додали в ГУР.

Нагадаємо, в підмосковному Красногорську на території Росії сьогодні стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. Повідомляється про понад 40 загиблих.

Легіон "Свобода Росії" також звинуватив у теракті владу Російської Федерації.