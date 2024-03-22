В ГУР прокомментировали теракт в Москве

Теракт в ТРЦ "Крокус сити холл". Фото: росСМИ

В московском торговом центре неизвестные в военной форме открыли огонь по гражданским. Этот теракт — операция спецслужб РФ, благодаря которой российский диктатор Владимир Путин сможет оправдать еще более жестокие удары по Украине.

Об этом заявили в Главном управлении разведки МО Украины.

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В ГУР заявили, что теракт в торговом центре "Крокус сити холл" был спланирован российскими спецслужбами по указанию Путина.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Власти России планировали обвинить в стрельбе Украину, чтобы оправдать тотальную мобилизацию в РФ и еще более жестокие ракетные удары по нашей территории.

"Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу путина еще большей эскалацией и расширения войны. Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта о "войне" — лишь фальстарт тщательно спланированной кремлевской спецоперации", — сообщили в ГУР.

Также в Главном управлении разведки добавили, что о готовящемся теракте предупреждали международные посольства, и разговоры об этом велись давно.

"Беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами по центру москвы, как и масса других безоговорочных доказательств, свидетельствуют о том, что расстрел в "крокус сети холл" был организован российскими спецслужбами", — добавили в ГУР.

Напомним, в подмосковном Красногорске на территории России сегодня произошел теракт в киноконцертном зале Crocus City Hall. Сообщается о более чем 40 погибших.

Легион "Свобода России" также обвинил в теракте власти Российской Федерации.