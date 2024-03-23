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У Росії зросла кількість жертв теракту в ТЦ

23 березня 2024 04:00
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Росії зросла кількість жертв теракту в ТЦ
ТЦ Крокус Сіті Хол після теракту. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Москві зросла кількість жертв теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" після стрілянини. Понад 60 людей загинуло і 115 осіб були госпіталізовані. Багато людей померли від пожежі, яка сталася після стрілянини.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на дані Слідчого комітету.

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Російські Telegram-канали повідомляють про 70 загиблих.

При цьому багато людей померли не від стрілянини, а від пожежі.

Зазначається, що багато тіл було знайдено в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар - там люди ховалися від стрілянини. За інформацією ЗМІ, вони задихнулися через дим під час пожежі.

Окрім того було госпіталізовано 115 осіб, п'ять із них — діти, 60 дорослих та одна дитина — у тяжкому стані.

Пожежу досі гасять.

Тим часом, за попередньою інформацією, було близько 20 стрільців.

Нагадаємо, в підмосковному Красногорську на території Росії сьогодні стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. Повідомляється про понад 40 загиблих.

Легіон "Свобода Росії" також звинуватив у теракті владу Російської Федерації. 

теракт
Москва
Росія
жертви

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