У Росії зросла кількість жертв теракту в ТЦ
У Москві зросла кількість жертв теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" після стрілянини. Понад 60 людей загинуло і 115 осіб були госпіталізовані. Багато людей померли від пожежі, яка сталася після стрілянини.
Про це повідомили росЗМІ з посиланням на дані Слідчого комітету.
Теракт в ТЦ під Москвою — що відомо
Російські Telegram-канали повідомляють про 70 загиблих.
При цьому багато людей померли не від стрілянини, а від пожежі.
Зазначається, що багато тіл було знайдено в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар - там люди ховалися від стрілянини. За інформацією ЗМІ, вони задихнулися через дим під час пожежі.
Окрім того було госпіталізовано 115 осіб, п'ять із них — діти, 60 дорослих та одна дитина — у тяжкому стані.
Пожежу досі гасять.
Тим часом, за попередньою інформацією, було близько 20 стрільців.
Нагадаємо, в підмосковному Красногорську на території Росії сьогодні стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. Повідомляється про понад 40 загиблих.
Легіон "Свобода Росії" також звинуватив у теракті владу Російської Федерації.
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