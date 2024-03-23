В России возросло количество жертв теракта в ТЦ
В Москве возросло количество жертв теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" после стрельбы. Более 60 человек погибли и 115 человек были госпитализированы. Многие умерли от пожара, который произошел после стрельбы.
Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на данные Следственного комитета.
Теракт в ТЦ под Москвой — что известно
Российские Telegram-каналы сообщают о 70 погибших.
При этом многие умерли не от стрельбы, а от пожара.
Отмечается, что многие тела были найдены в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь — там люди скрывались от стрельбы. По информации СМИ, они задохнулись из-за дыма во время пожара.
Кроме того, были госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии.
Пожар все еще тушат.
В то же время, по предварительной информации, было около 20 стрелков.
Напомним, в подмосковном Красногорске на территории России сегодня произошел теракт в киноконцертном зале Crocus City Hall. Сообщается о более чем 40 погибших.
Легион "Свобода России" также обвинил в теракте власти Российской Федерации.
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