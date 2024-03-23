В России возросло количество жертв теракта в ТЦ

ТЦ Крокус Сити Холл после теракта. Фото: росСМИ

В Москве возросло количество жертв теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" после стрельбы. Более 60 человек погибли и 115 человек были госпитализированы. Многие умерли от пожара, который произошел после стрельбы.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на данные Следственного комитета.

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Российские Telegram-каналы сообщают о 70 погибших.

При этом многие умерли не от стрельбы, а от пожара.

Отмечается, что многие тела были найдены в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь — там люди скрывались от стрельбы. По информации СМИ, они задохнулись из-за дыма во время пожара.

Кроме того, были госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии.

Пожар все еще тушат.

В то же время, по предварительной информации, было около 20 стрелков.

Напомним, в подмосковном Красногорске на территории России сегодня произошел теракт в киноконцертном зале Crocus City Hall. Сообщается о более чем 40 погибших.

Легион "Свобода России" также обвинил в теракте власти Российской Федерации.