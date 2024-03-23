Американський журналіст заявив, що США нібито знали про те, що планується теракт у ТЦ

Крокус Сіті Холл після теракту. Фото: росЗМІ

Терорестичтна організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у ТЦ у Москві 22 березня. Разом з тим, президент Росії Володимир Путін поки не робив публічної заяви щодо нападу. Американський журналіст Коллін Рагг у свою чергу заявив, що США, здавалося, знали про напад.

Про це він написав в соцмережі Х.

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"Оскільки 7 березня США попередили, що "екстремісти" можуть націлитися на концерти", — заявив він.

Журналіст додав, що концертний зал, на який напали, виявився місцем, де експрезидент США Дональд Трамп проводив конкурс "Міс Всесвіт" у 2013 році.

Нагадаємо, в підмосковному Красногорську на території Росії сьогодні стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. Повідомляється про понад 40 загиблих.

Легіон "Свобода Росії" також звинуватив у теракті владу Російської Федерації.