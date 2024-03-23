Американский журналист заявил, что США якобы знали о том, что планируется теракт в ТЦ

Крокус Сити Холл после теракта. Фото: росСМИ

Террорестическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в ТЦ в Москве 22 марта. Вместе с тем, президент России Владимир Путин пока не делал публичного заявления по поводу нападения. Американский журналист Коллин Рагг в свою очередь заявил, что США, казалось, знали о нападении.

Об этом он написал в соцсети Х.

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"Поскольку 7 марта США предупредили, что "экстремисты" могут нацелиться на концерты" , — заявил он.

Журналист добавил, что напавший концертный зал оказался местом, где экспрезидент США Дональд Трамп проводил конкурс "Мисс Вселенная" в 2013 году.

Напомним, в подмосковном Красногорске на территории России сегодня произошел теракт в киноконцертном зале Crocus City Hall. Сообщается о более чем 40 погибших.

Легион "Свобода России" также обвинил в теракте власти Российской Федерации.