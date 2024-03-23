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Заявление о причастности ИГИЛ к теракту в РФ может быть фейком — СМИ

23 марта 2024 00:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Заявление о причастности ИГИЛ к теракту в РФ может быть фейком — СМИ
Спецназовцы "Росгвардии" возле оцепленного Crocus City Hall. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Недавно появилась информация, что боевики мусульманского террористического движения ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в подмосковном ТЦ Crocus City Hall. Но как выяснилось, информация была фейковой.

Об этом сообщают соцсети.

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По предварительной информации, ответственность на себя сначала, вроде бы, действительно взяли боевики. Однако, как впоследствии стало известно, мусульманские террористы уже не используют этот шаблон для обнародования заявлений в соцсетях.

Заявление о причастности ИГИЛ к теракту в РФ может быть фейком - СМИ
Сообщение ИГИЛ. Источник: скриншот

Однако сразу в сети появилось видео якобы от членов одного из отделений ИГИЛ "Вилаят Кавказ". На кадрах террористы лично признаются в совершенном теракте в Подмосковье.

"Ваша страна веками вела войну с мусульманами, оскверняя наши святыни. Вы убивали наших женщин и детей в Сирии и на Кавказе, и сегодня мы нанесли удар, чтобы вы не чувствовали себя безнаказанными ", — говорится на видео, чья достоверность также не подтверждена.

Незадолго до версии причастности ИГИЛ и его кавказского крыла Telegram-каналы российских силовиков сообщали, что в теракте подозреваются несколько граждан Республики Ингушетия: Амирхан Гуражаев, Адам Оздоев и Зелимхан Цуроев.

Заявление о причастности ИГИЛ к теракту в РФ может быть фейком - СМИ
Фотоработы первых подозреваемых. Источник: Telegram

Однако впоследствии и эта информация оказалась недостоверной, и фотоработы исчезли из интернет-ресурсов силовых ведомств РФ.

Заявление о причастности ИГИЛ к теракту в РФ может быть фейком - СМИ
Источник: росСМИ

Вместе с тем, в сеть попали фото вероятных террористов и средства их передвижения.

Заявление о причастности ИГИЛ к теракту в РФ может быть фейком - СМИ
Террористы в авто. Источник: скриншот
Заявление о причастности ИГИЛ к теракту в РФ может быть фейком - СМИ
Автомобиль, которым могут передвигаться террористы. Источник: скриншот

Напомним, в подмосковном Красногорске на территории России сегодня произошел теракт в киноконцертном зале Crocus City Hall. Сообщается о более чем 40 погибших.

Легион "Свобода России" также обвинил в теракте власти Российской Федерации.

Кавказ
взрыв
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фейки
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Россия

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