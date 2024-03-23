Заявление о причастности ИГИЛ к теракту в РФ может быть фейком — СМИ
Недавно появилась информация, что боевики мусульманского террористического движения ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в подмосковном ТЦ Crocus City Hall. Но как выяснилось, информация была фейковой.
Об этом сообщают соцсети.
Кто совершил теракт в Crocus City Hall
По предварительной информации, ответственность на себя сначала, вроде бы, действительно взяли боевики. Однако, как впоследствии стало известно, мусульманские террористы уже не используют этот шаблон для обнародования заявлений в соцсетях.
Однако сразу в сети появилось видео якобы от членов одного из отделений ИГИЛ "Вилаят Кавказ". На кадрах террористы лично признаются в совершенном теракте в Подмосковье.
"Ваша страна веками вела войну с мусульманами, оскверняя наши святыни. Вы убивали наших женщин и детей в Сирии и на Кавказе, и сегодня мы нанесли удар, чтобы вы не чувствовали себя безнаказанными ", — говорится на видео, чья достоверность также не подтверждена.
Незадолго до версии причастности ИГИЛ и его кавказского крыла Telegram-каналы российских силовиков сообщали, что в теракте подозреваются несколько граждан Республики Ингушетия: Амирхан Гуражаев, Адам Оздоев и Зелимхан Цуроев.
Однако впоследствии и эта информация оказалась недостоверной, и фотоработы исчезли из интернет-ресурсов силовых ведомств РФ.
Вместе с тем, в сеть попали фото вероятных террористов и средства их передвижения.
Напомним, в подмосковном Красногорске на территории России сегодня произошел теракт в киноконцертном зале Crocus City Hall. Сообщается о более чем 40 погибших.
Легион "Свобода России" также обвинил в теракте власти Российской Федерации.
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