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Заява про причетність ІДІЛ до теракту в РФ може бути фейком — ЗМІ

23 березня 2024 00:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Заява про причетність ІДІЛ до теракту в РФ може бути фейком — ЗМІ
Спецпризначенці "Росгвардії" біля очепленого Crocus City Hall. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нещодавно з'явилася інформація, що бойовики мусульманського терористичного руху ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт в підмосковному ТЦ Crocus City Hall. Але як з'ясувалося, інформація була фейковою.

Про це повідомляють соцмережі.

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За попередньою інформацією, відповідальність на себе спочатку, буцімто, дійсно взяли бойовики. Проте як згодом стало відомо, мусульманські терористи вже не використовують цей шаблон для оприлюднення заяв в соцмережах.

Заява про причетність ІДІЛ до теракту в РФ може бути фейком — ЗМІ
Допис ІДІЛ. Джерело: скриншот

Проте відразу у мережі з'явилося відео нібито від членів одного з відділень ІДІЛ "Вілаят Кавказ". На кадрах терористи особисто зізнаються у вчиненому теракті у Підмосков'ї.

"Ваша країна століттями вела війну з мусульманами, оскверняючи наші святині. Ви вбивали наших жінок і дітей в Сирії та на Кавказі, і сьогодні ми завдали удару, аби ви не почували себе не покараними", — йдеться на відео, чия правдивість також не підтверджена.

Незадовго до версії причетності ІДІЛ та його кавказького крила, Telegram-канали російських силовиків повідомляли, що у теракті підозрюються декілька громадян Республіки Інгушетія: Амірхан Гуражаєв, Адам Оздоєв та Зелімхан Цуроєв. 

Заява про причетність ІДІЛ до теракту в РФ може бути фейком — ЗМІ
Фотороботи перших підозрюваних. Джерело: Telegram

Проте згодом і ця інформація виявилася недостовірною, і фотороботи зникли з інтернет-ресурсів силових відомств РФ.

Заява про причетність ІДІЛ до теракту в РФ може бути фейком — ЗМІ
Джерело: росЗМІ

Разом з тим, у мережу потрапили фото ймовірних терористів, та засобу їхнього пересування. 

Заява про причетність ІДІЛ до теракту в РФ може бути фейком — ЗМІ
Терористи в авто. Джерело: скриншот
Заява про причетність ІДІЛ до теракту в РФ може бути фейком — ЗМІ
Авто, яким можуть пересуватись терористи. Джерело: скриншот

Нагадаємо, в підмосковному Красногорську на території Росії сьогодні стався теракт у кіноконцертній залі Crocus City Hall. Повідомляється про понад 40 загиблих.

Легіон "Свобода Росії" також звинуватив у теракті владу Російської Федерації. 

Кавказ
вибух
терористи
фейки
Сирія
Росія

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