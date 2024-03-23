Теракт в ТЦ Крокус — новые подробности о последствиях перестрелки в Москве

ТЦ "Крокус" внутри. Фото: росСМИ

В Москве в торговом центре "Крокус" в пятницу, 22 марта, произошла перестрелка. Впоследствии там загорелся пожар, количество погибших возросло до 82 россиян, около сотни ранены.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Теракт в ТЦ Крокус 22 марта

Губернатор Московской области провел собрание оперативного штаба на месте теракта. По его словам, по состоянию на утро в больницах Москвы и области находятся 115 человек, в том числе пятеро детей.

Известно, что пожар в "Крокусе" до сих пор не потушили — утром над зданием продолжает подниматься столб дыма. По данным МЧС, очаги возгораний будут ликвидироваться еще около двух часов.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото здания изнутри.

Здание ТЦ внутри. Фото: росСМИ

Разбор завалов в зрительном зале будет продолжаться в течение всего дня — там частично обрушились перекрытия.

Здание ТЦ внутри. Фото: росСМИ

Также в 10.00 местные власти планируют опубликовать список погибших в результате теракта, которых удалось идентифицировать.

Здание ТЦ внутри. Фото: росСМИ

Ранее мы писали, что в Москве возросло количество жертв теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" после теракта. Многие умерли от пожара, который произошел после перестрелки.

Кроме того, на событие отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что украинская сторона не причастна к теракту.