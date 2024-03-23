Теракт у ТЦ Крокус може бути операцією спецслужб РФ для звинувачення України, — ЦПД

Пожежа в ТЦ "Крокус". Фото: росЗМІ

В торговельному центрі в Москві у п'ятницю, 22 березня, стався теракт. Стрілянина могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram у суботу, 23 березня.

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У ЦПД вважать, що росіяни могли вчинити теракт з метою звинуватити Україну, аби отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

"Звинувачення України, які лунають з РФ, вже доводять цю версію", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що посольство США у РФ на початку березня попереджало про можливість терактів та рекомендувало своїм громадянам протягом місяця уникати місць скупчення людей.

Такі ж попередження лунали від посольств Великої Британії, Німеччини та ще кількох західних країн.

Крім того, в ГУР прокоментували теракт в торговому центрі. Представники розвідки вважають, що це свідома провокація спецслужб Путіна.

"Теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як то вибух будинку на Каширському шосе у Москві в 1999-му та захоплення заручників на мюзіклі "Норд-Ост" у 2002-му, Кремль уже використовував для виправдання Другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу", — додали в Центрі протидії дезінформації.

Скриншот допису ЦПД

Нагадаємо, Легіон "Свобода Росії" звинуватив у теракті в ТЦ "Крокус" владу Російської Федерації. Там зазначили, що цей випадок далеко не перший серед провокацій уряду Володимира Путіна.

В МЗС України категорично відкинули російські звинувачення про причетність української сторони до стрілянини.

Також влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. Натомість МЗС країни заперечило цю інформацію.