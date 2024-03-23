МЗС Таджикистану заперечує причетність громадян до теракту в Москві у ТЦ Крокус
Російська влада звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" чотирьох громадян Таджикистану. Натомість МЗС країни заперечило їх причетність.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Причетні до теракту в ТЦ
Серед встановлених осіб:
- 37-річний Насрідінов Махмадрасул;
- 51-річний Ісмонов Рівожідін;
- 21-річний Сафолзода Шохінджонн;
- 29-річний Назаров Рустам.
- 19-річний Мухаммадсобир Файзов.
Директор ФСБ доповів очільнику Кремля Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, зокрема чотири з них брали участь у теракті в "Крокусі".
У Росії заявили, що всі названі особи є громадянами Таджикистану.
Останнього зі списку — 19-річного Мухаммадсобира Файзова доправили до лікарні через травму ока.
Коментар МЗС Таджикистану
В МЗС країни заявили, що російська влада не зв'язувалася з ними щодо причетності громадян республіки до теракту в торговому центрі "Крокус".
Там назвали неправдоподібними відомостями причетність громадян Таджикистану до стрілянини.
Водночас за даними ЗМІ, ведеться двостороння робота РФ і Таджикистану з питання імовірно затриманих терористів у Брянській області.
Раніше з'явилася інформація, що там нібито зупинили автомобіль, який підходив за ознаками, які подали російські правоохоронні органи. В ньому перебували громадяни із середньоазіатської республіки.
Раніше ми писали, що через теракт в російському ТЦ "Крокус" відомо про 82 жертви, переважна більшість з них — загинули через пожежу. Займання в будівлі досі не загасили, вранці над нею підіймався стовп диму.
Також ЗМІ вважають, що стрілянина в московському торговому центрі є помстою Росії від учасників ІДІЛу за війни в Афганістані, Чечні та Сирії.
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