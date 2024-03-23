ЗМІ вважають, що теракт в московському ТЦ — це помста ІДІЛу Росії
У торговому центрі в Москві в п'ятницю, 22 березня, сталася стрілянина та пожежа. Теракт в "Крокусі" був помстою Росії від бойовиків Ісламської держави.
Теракт в московському ТЦ
"ІДІЛ-К була зациклена на Росії протягом останніх двох років, часто критикуючи президента Володимира Путіна у своїй пропаганді", — заявив аналітик з питань боротьби з тероризмом Колін Кларк.
Так, бойовики звинувачують Кремль в тому, що на його руках кров мусульман, маючи на увазі війни в Афганістані, Чечні та Сирії.
У березні США зібрали дані про те, що бойовики планували напад на Москву та попередили про це в приватному порядку російських офіційних осіб.
"Неясно, скільки інформації Сполучені Штати надали російським офіційним особам, окрім тієї, що містилася в публічному попередженні", — зауважили в матеріалі.
Речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон уточнила, що американські спецслужби мають "обов'язок попереджати" потенційні цілі про небезпеку, коли дізнаються про неї.
Нагадаємо, внаслідок теракту в ТЦ у Москві загинули 82 росіяни, відомо близько сотні поранених. Пожежу, що сталася після стрілянини, досі не загасили — вранці над будівлею продовжує підійматися стовп диму.
Також ми писали, що теракт в Москві прокоментували в МЗС України. Там заявили, що українська сторона не причетна.
Читайте Новини.LIVE!