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ЗМІ вважають, що теракт в московському ТЦ — це помста ІДІЛу Росії

23 березня 2024 09:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗМІ вважають, що теракт в московському ТЦ — це помста ІДІЛу Росії
Пожежа в ТЦ "Крокус". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У торговому центрі в Москві в п'ятницю, 22 березня, сталася стрілянина та пожежа. Теракт в "Крокусі" був помстою Росії від бойовиків Ісламської держави.

Про це пишуть NYT та CBS.

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Теракт в московському ТЦ

"ІДІЛ-К була зациклена на Росії протягом останніх двох років, часто критикуючи президента Володимира Путіна у своїй пропаганді", — заявив аналітик з питань боротьби з тероризмом Колін Кларк.

Так, бойовики звинувачують Кремль в тому, що на його руках кров мусульман, маючи на увазі війни в Афганістані, Чечні та Сирії.

У березні США зібрали дані про те, що бойовики планували напад на Москву та попередили про це в приватному порядку російських офіційних осіб.

"Неясно, скільки інформації Сполучені Штати надали російським офіційним особам, окрім тієї, що містилася в публічному попередженні", — зауважили в матеріалі.

Речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон уточнила, що американські спецслужби мають "обов'язок попереджати" потенційні цілі про небезпеку, коли дізнаються про неї.

Нагадаємо, внаслідок теракту в ТЦ у Москві загинули 82 росіяни, відомо близько сотні поранених. Пожежу, що сталася після стрілянини, досі не загасили — вранці над будівлею продовжує підійматися стовп диму. 

Також ми писали, що теракт в Москві прокоментували в МЗС України. Там заявили, що українська сторона не причетна.

теракт
Москва
ТЦ
помста
Росія

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