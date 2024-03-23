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СМИ считают, что теракт в московском ТЦ — это месть ИГИЛа России

23 марта 2024 09:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СМИ считают, что теракт в московском ТЦ — это месть ИГИЛа России
Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В торговом центре в Москве в пятницу, 22 марта, произошла перестрелка и пожар. Теракт в "Крокусе" был местью России от боевиков Исламского государства.

Об этом пишут NYT и CBS.

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"ИГИЛ-К была зациклена на России в течение последних двух лет, часто критикуя президента Владимира Путина в своей пропаганде", — заявил аналитик по борьбе с терроризмом Колин Кларк.

Так, боевики обвиняют Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, имея в виду войны в Афганистане, Чечне и Сирии.

В марте США собрали сведения о том, что боевики планировали нападение на Москву и предупредили об этом в частном порядке российских официальных лиц.

"Неясно, сколько информации Соединенные Штаты предоставили российским официальным лицам, кроме содержавшейся в публичном предупреждении", — отметили в материале.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон уточнила, что американские спецслужбы имеют "обязанность предупреждать" потенциальные цели об опасности, когда узнают о ней.

Напомним, в результате теракта в ТЦ в Москве погибли 82 россиянина, известно около сотни раненых. Пожар, произошедший после стрельбы, до сих пор не потушен — утром над зданием продолжает подниматься столб дыма.

Также мы писали, что теракт в Москве был прокомментирован в МИД Украины. Там заявили, что украинская сторона не причастна.

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Москва
ТЦ
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Россия

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