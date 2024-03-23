СМИ считают, что теракт в московском ТЦ — это месть ИГИЛа России
В торговом центре в Москве в пятницу, 22 марта, произошла перестрелка и пожар. Теракт в "Крокусе" был местью России от боевиков Исламского государства.
Теракт в московском ТЦ
"ИГИЛ-К была зациклена на России в течение последних двух лет, часто критикуя президента Владимира Путина в своей пропаганде", — заявил аналитик по борьбе с терроризмом Колин Кларк.
Так, боевики обвиняют Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, имея в виду войны в Афганистане, Чечне и Сирии.
В марте США собрали сведения о том, что боевики планировали нападение на Москву и предупредили об этом в частном порядке российских официальных лиц.
"Неясно, сколько информации Соединенные Штаты предоставили российским официальным лицам, кроме содержавшейся в публичном предупреждении", — отметили в материале.
Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон уточнила, что американские спецслужбы имеют "обязанность предупреждать" потенциальные цели об опасности, когда узнают о ней.
Напомним, в результате теракта в ТЦ в Москве погибли 82 россиянина, известно около сотни раненых. Пожар, произошедший после стрельбы, до сих пор не потушен — утром над зданием продолжает подниматься столб дыма.
Также мы писали, что теракт в Москве был прокомментирован в МИД Украины. Там заявили, что украинская сторона не причастна.
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