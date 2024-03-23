МИД Таджикистана отрицает причастность граждан к теракту в Москве в ТЦ Крокус
Российские власти обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" четырех граждан Таджикистана. В то же время МИД страны опроверг их причастность.
Об этом пишут российские СМИ.
Причастные к теракту в ТЦ
Среди установленных лиц:
- 37-летний Насридинов Махмадрасул;
- 51-летний Исмонов Ривожидин;
- 21-летний Сафолзода Шохинджонн;
- 29-летний Назаров Рустам.
- 19-летний Мухаммадсобир Файзов.
Директор ФСБ доложил главе Кремля Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четыре из них принимали участие в теракте в "Крокусе".
В России заявили, что все названые лица являются гражданами Таджикистана.
Последнего из списка — 19-летнего Мухаммадсобира Файзова доставили в больницу из-за травмы глаза.
Комментарий МИД Таджикистана
В МИД страны заявили, что российские власти не связывались с ними по поводу причастности граждан республики к теракту в торговом центре "Крокус".
Там назвали неправдоподобными сведениями причастность граждан Таджикистана к стрельбе.
В то же время, по данным СМИ, ведется двусторонняя работа РФ и Таджикистана по вопросу предположительно задержанных террористов в Брянской области.
Ранее появилась информация, что там якобы остановили автомобиль, который подходил по признакам, поданным российскими правоохранительными органами. В нем находились граждане из среднеазиатской республики.
Ранее мы писали, что из-за теракта в российском ТЦ "Крокус" известно о 82 жертвах, подавляющее большинство из них погибли из-за пожара. Возгорание в здании до сих пор не потушили, утром над ним поднимался столб дыма.
Также СМИ считают, что стрельба в московском торговом центре является местью России от участников ИГИЛ за войны в Афганистане, Чечне и Сирии.
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