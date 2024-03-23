МИД Таджикистана отрицает причастность граждан к теракту в Москве в ТЦ Крокус

Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ

Российские власти обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" четырех граждан Таджикистана. В то же время МИД страны опроверг их причастность.

Об этом пишут российские СМИ.

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Причастные к теракту в ТЦ

Среди установленных лиц:

37-летний Насридинов Махмадрасул;

51-летний Исмонов Ривожидин;

21-летний Сафолзода Шохинджонн;

29-летний Назаров Рустам.

19-летний Мухаммадсобир Файзов.

Директор ФСБ доложил главе Кремля Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четыре из них принимали участие в теракте в "Крокусе".

Расстреляное авто, в котором находились террористы. Фото: росСМИ

В России заявили, что все названые лица являются гражданами Таджикистана.

Последнего из списка — 19-летнего Мухаммадсобира Файзова доставили в больницу из-за травмы глаза.

Один из задержанных. Фото: росСМИ

Комментарий МИД Таджикистана

В МИД страны заявили, что российские власти не связывались с ними по поводу причастности граждан республики к теракту в торговом центре "Крокус".

Там назвали неправдоподобными сведениями причастность граждан Таджикистана к стрельбе.

В то же время, по данным СМИ, ведется двусторонняя работа РФ и Таджикистана по вопросу предположительно задержанных террористов в Брянской области.

Ранее появилась информация, что там якобы остановили автомобиль, который подходил по признакам, поданным российскими правоохранительными органами. В нем находились граждане из среднеазиатской республики.

Ранее мы писали, что из-за теракта в российском ТЦ "Крокус" известно о 82 жертвах, подавляющее большинство из них погибли из-за пожара. Возгорание в здании до сих пор не потушили, утром над ним поднимался столб дыма.

Также СМИ считают, что стрельба в московском торговом центре является местью России от участников ИГИЛ за войны в Афганистане, Чечне и Сирии.