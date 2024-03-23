Теракт в ТЦ Крокус может быть операцией спецслужб РФ для обвинения Украины, — ЦПД
В торговом центре в Москве в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Перестрелка могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram в субботу, 23 марта.
РФ хочет обвинить Украину в теракте
В ЦПД считают, что россияне могли совершить теракт с целью обвинить Украину, чтобы получить повод для новой волны мобилизации в России.
"Обвинения Украины, которые раздаются из РФ, уже доказывают эту версию", — говорится в сообщении.
Там отметили, что посольство США в РФ в начале марта предупреждало о возможности терактов и рекомендовало своим гражданам в течение месяца избегать мест скопления людей.
Такие же предупреждения звучали от посольств Великобритании, Германии и нескольких западных стран.
Кроме того, в ГУР прокомментировали теракт в торговом центре. Представители разведки считают, что это сознательная провокация спецслужб Путина.
"Теракты с большим количеством погибших гражданских россиян, как взрыв дома на Каширском шоссе в Москве в 1999-м и захват заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002-м, Кремль уже использовал для оправдания Второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа", — добавили в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, Легион "Свобода России" обвинил в теракте в ТЦ "Крокус" власти Российской Федерации. Там отметили, что этот случай далеко не первый среди провокаций правительства Владимира Путина.
В МИД Украины категорически отвергли российские обвинения о причастности украинской стороны к стрельбе.
Также власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В то же время МИД страны опроверг эту информацию.
Читайте Новини.LIVE!