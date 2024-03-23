Відповідальність за теракт у ТРЦ Крокус взяла ІДІЛ — оприлюднено фото бойовиків

Бойовики ІДІЛ перед терактом у ТРЦ Крокус. Фото: AMAQ

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у торговельно-розважальному центрі Крокус помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Заяву опублікувало близьке до терористів агентство AMAQ, повідомляють CNN.

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В організації заявили, що напад стався у "звичайному контексті бурхливої війни" між "Ісламською державою" і країнами, які є ворогами ісламу.

Також було оприлюднено світлини бойовиків, які здійснили напад. Деякі з них одягнені так само, як і під час затримання.

Зображення бойовиків ІДІЛ і їх маніфест. Фото: AMAQ

Теракт у ТРЦ "Крокус"

У московському торговому центрі "Крокус" зросла кількість загиблих внаслідок теракту у п'ятницю, 23 березня. Наразі відомо про 133 жертви.

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.