Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В ГУР висловилися щодо заяви Росії про український слід у теракті в ТРЦ Крокус arrow

В ГУР висловилися щодо заяви Росії про український слід у теракті в ТРЦ Крокус

23 березня 2024 14:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ГУР висловилися щодо заяви Росії про український слід у теракті в ТРЦ Крокус
Наслідки теракту у ТРЦ "Крокус". Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти". В розвідці наголосили, що такі заяви є примітивною брехнею, розрахованою на зомбування населення Росії.

Про це у коментарі "Громадському" сказав представник ГУР Андрій Юсов в суботу, 23 березня.

Читайте також:

ГУР заперечило причетність України

За його словами, складно уявити, що ймовірні злочинці намагалися б втікати в бік України.

Це зумовлено тим, що прикордонні регіони Росії "надзвичайно насичені силовиками, спецслужбами, військовими". Він також нагадав, що сам кордон замінований і на деяких його ділянках ведуться бойові дії.

"Ці заяви ФСБ — це примітивна брехня, розрахована на ідіотів і зазомбоване російське населення", — додав Юсов.

Представник ГУР також вважає, що спроби росіян "від перших хвилин притягнути український слід" до цього теракту відбуваються "абсолютно зухвало і неприховано". Їх брехня надто очевидна.

Крім того, на інцидент відреагували в МЗС України. Там заявили, що українська сторона не причетна до теракту.

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі Крокус сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

теракт
Україна
ФСБ
Москва
ГУР
Росія
Андрій Юсов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі