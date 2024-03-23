В ГУР висловилися щодо заяви Росії про український слід у теракті в ТРЦ Крокус
У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти". В розвідці наголосили, що такі заяви є примітивною брехнею, розрахованою на зомбування населення Росії.
Про це у коментарі "Громадському" сказав представник ГУР Андрій Юсов в суботу, 23 березня.
ГУР заперечило причетність України
За його словами, складно уявити, що ймовірні злочинці намагалися б втікати в бік України.
Це зумовлено тим, що прикордонні регіони Росії "надзвичайно насичені силовиками, спецслужбами, військовими". Він також нагадав, що сам кордон замінований і на деяких його ділянках ведуться бойові дії.
"Ці заяви ФСБ — це примітивна брехня, розрахована на ідіотів і зазомбоване російське населення", — додав Юсов.
Представник ГУР також вважає, що спроби росіян "від перших хвилин притягнути український слід" до цього теракту відбуваються "абсолютно зухвало і неприховано". Їх брехня надто очевидна.
Крім того, на інцидент відреагували в МЗС України. Там заявили, що українська сторона не причетна до теракту.
Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі Крокус сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.
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