В ГУР высказались по поводу заявления России об украинском следе в теракте в ТРЦ Крокус

Последствия теракта в ТРЦ Крокус. Фото: росСМИ

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрелки, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты". В разведке подчеркнули, что такие заявления являются примитивной ложью, рассчитанной на зомбирование населения России.

Об этом в комментарии "Громадському" сказал представитель ГУР Андрей Юсов в суботу, 23 марта.

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По его словам, сложно представить, что вероятные преступники пытались убегать в сторону Украины.

Это обусловлено тем, что приграничные регионы России "чрезвычайно насыщены силовиками, спецслужбами, военными". Он также напомнил, что сама граница заминирована и на некоторых ее участках ведутся боевые действия.

"Эти заявления ФСБ — это примитивная ложь, рассчитанная на идиотов и зазомбированное российское население", — добавил Юсов.

Представитель ГУР также считает, что попытки россиян "с первых минут привлечь украинский след" к этому теракту происходят "совершенно дерзко и нескрываемо". Их ложь слишком очевидна.

Кроме того, на инцидент отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что украинская сторона не причастна к теракту.

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре Крокус произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.