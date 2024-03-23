Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ГУР высказались по поводу заявления России об украинском следе в теракте в ТРЦ Крокус arrow

В ГУР высказались по поводу заявления России об украинском следе в теракте в ТРЦ Крокус

23 марта 2024 14:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР высказались по поводу заявления России об украинском следе в теракте в ТРЦ Крокус
Последствия теракта в ТРЦ Крокус. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрелки, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты". В разведке подчеркнули, что такие заявления являются примитивной ложью, рассчитанной на зомбирование населения России.

Об этом в комментарии "Громадському" сказал представитель ГУР Андрей Юсов в суботу, 23 марта.

Читайте также:

ГУР отрицало причастность Украины

По его словам, сложно представить, что вероятные преступники пытались убегать в сторону Украины.

Это обусловлено тем, что приграничные регионы России "чрезвычайно насыщены силовиками, спецслужбами, военными". Он также напомнил, что сама граница заминирована и на некоторых ее участках ведутся боевые действия.

"Эти заявления ФСБ — это примитивная ложь, рассчитанная на идиотов и зазомбированное российское население", — добавил Юсов.

Представитель ГУР также считает, что попытки россиян "с первых минут привлечь украинский след" к этому теракту происходят "совершенно дерзко и нескрываемо". Их ложь слишком очевидна.

Кроме того, на инцидент отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что украинская сторона не причастна к теракту.

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре Крокус произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

теракт
Украина
ФСБ
Москва
ГУР
Россия
Андрей Юсов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе