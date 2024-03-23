Теракт у ТЦ Крокус — ФСБ РФ звинуватила Україну в причетності до стрілянини в Москві

Пожежа в ТЦ "Крокус". Фото: росЗМІ

У Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Пропагандистські медіа заявили, що поблизу кордону з Україною було затримано чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту. З ними розпочали роботу слідчі.

Також вони вилучають речові докази в міру розчищення завалів і вивчають записи з камер відеоспостереження.

Наразі відомо про 93 загиблих росіян, їх кількість може зростати.

За попередніми даними, причиною загибелі стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння внаслідок пожежі.

Російські ЗМІ пишуть, що терористи використовували автоматичну зброю, її виявили та вилучили. А для підпалу будівлі вони використали легкозаймисту рідину.

За даними ФСБ, було затримано 11 осіб, серед яких четверо брали участь в стрілянині.

Розстріляне авто, в якому пересувалися терористи. Фото: росЗМІ

Там заявляють, що вони намагалися втекти й нібито прямували в напрямку російсько-українського кордону.

У Росії вважають, що учасники стрілянини начебто "мали контакти на українській стороні", а сам теракт був ретельно спланований.

Один із затриманих терористів. Фото: росЗМІ

Реакція України на звинувачення

В МЗС заявили, що Україна не причетна до стрілянини та підпалу в ТЦ "Крокус".

"Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус", — йдеться в офіційному повідомленні.

Скриншот коментаря МЗС

Також цей інцидент прокоментували в ГУР.

Представники розвідки наголосили, що теракт у Москві — спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Володимира Путіна.

"Її мета — виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на Росії", — зазначили в пресслужбі.

Скриншот допису ГУР

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.