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Теракт у ТЦ Крокус — ФСБ РФ звинуватила Україну в причетності до стрілянини в Москві

23 березня 2024 12:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Теракт у ТЦ Крокус — ФСБ РФ звинуватила Україну в причетності до стрілянини в Москві
Пожежа в ТЦ "Крокус". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Теракт у ТЦ Крокус 22 березня

Пропагандистські медіа заявили, що поблизу кордону з Україною було затримано чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту. З ними розпочали роботу слідчі.

Також вони вилучають речові докази в міру розчищення завалів і вивчають записи з камер відеоспостереження.

Наразі відомо про 93 загиблих росіян, їх кількість може зростати.

За попередніми даними, причиною загибелі стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння внаслідок пожежі.

Російські ЗМІ пишуть, що терористи використовували автоматичну зброю, її виявили та вилучили. А для підпалу будівлі вони використали легкозаймисту рідину.

За даними ФСБ, було затримано 11 осіб, серед яких четверо брали участь в стрілянині. 

Теракт ТЦ Крокус
Розстріляне авто, в якому пересувалися терористи. Фото: росЗМІ

Там заявляють, що вони намагалися втекти й нібито прямували в напрямку російсько-українського кордону.

У Росії вважають, що учасники стрілянини начебто "мали контакти на українській стороні", а сам теракт був ретельно спланований.

теракт ТЦ Крокус
Один із затриманих терористів. Фото: росЗМІ

Реакція України на звинувачення

В МЗС заявили, що Україна не причетна до стрілянини та підпалу в ТЦ "Крокус". 

"Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус", — йдеться в офіційному повідомленні.

Коментар МЗС щодо теракту в Крокусі
Скриншот коментаря МЗС

Також цей інцидент прокоментували в ГУР.

Представники розвідки наголосили, що теракт у Москві — спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Володимира Путіна. 

"Її мета — виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на Росії", — зазначили в пресслужбі.

Коментар ГУР щодо теракту в Крокусі
Скриншот допису ГУР

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

теракт
пожежа
Москва
ТЦ
війна в Україні

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