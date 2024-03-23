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Теракт в ТЦ Крокус — ФСБ РФ обвинила Украину в причастности к перестрелке в Москве

23 марта 2024 12:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Теракт в ТЦ Крокус — ФСБ РФ обвинила Украину в причастности к перестрелке в Москве
Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла перестрелка. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Об этом пишут российские СМИ.

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Пропагандистские медиа заявили, что вблизи границы с Украиной были задержаны четыре подозреваемых в совершении теракта. С ними начали работу следователи.

Также они изымают вещественные доказательства по мере расчистки завалов и изучают записи камер видеонаблюдения.

Сейчас известно о 93 погибших россиянах, их количество может расти.

По предварительным данным, причиной гибели стали огнестрельные ранения и отравления продуктами горения в результате пожара.

Российские СМИ пишут, что террористы использовали автоматическое оружие, его обнаружили и изъяли. А для поджога здания они использовали легковоспламеняющуюся жидкость.

По данным ФСБ, были задержаны 11 человек, среди которых четверо участвовали в перестрелке.

теракт ТЦ Крокус
Расстрелянное авто, в котором передвигались террористы. Фото: росСМИ

Там заявляют, что они пытались скрыться и якобы направлялись в направлении российско-украинской границы.

В России считают, что участники стрельбы будто бы "имели контакты на украинской стороне", а сам теракт был тщательно спланирован.

теракт ТЦ Крокус
Один из задержанных террористов. Фото: росСМИ

Реакция Украины на обвинение

В МИД заявили, что Украина не причастна к перестрелке и поджога в ТЦ "Крокус".

"Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, которые начали раздаваться от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к перестрелке в концертном зале "Крокус", — говорится в официальном сообщении.

Комментарий МИД по теракту в Крокусе
Скриншот комментария МИД

Также этот инцидент прокомментировали в ГУР.

Представители разведки подчеркнули, что теракт в Москве — спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию Владимира Путина.

"Ее цель — оправдание еще более жестких ударов по Украине и тотальной мобилизации в России", — отметили в пресс-службе.

Комментарий ГУР по теракту в Крокусе
Скриншот комментария ГУР

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что перестрелка в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

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Москва
ТЦ
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