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Ответственность за теракт в ТРЦ Крокус взяла ИГИЛ — обнародовано фото боевиков

23 марта 2024 18:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ответственность за теракт в ТРЦ Крокус взяла ИГИЛ — обнародовано фото боевиков
Боевики ИГИЛ перед терактом в ТРЦ Крокус. Фото: AMAQ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в торгово-развлекательном центре Крокус местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Заявление опубликовало близкое к террористам агентство AMAQ, сообщают CNN.

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В организации заявили, что нападение произошло в "обычном контексте бурной войны" между "Исламским государством" и странами, которые являются врагами ислама.

Также были обнародованы фотографии боевиков, совершивших нападение. Некоторые из них одеты так же, как и во время задержания.

Идилл
Изображение боевиков ИГИЛ и их манифест. Фото: AMAQ

Теракт в ТРЦ Крокус

В московском торговом центре "Крокус" выросло количество погибших в результате теракта в пятницу, 23 марта. Сейчас известно о 133 жертвах.

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

теракт
война
террористы
Москва
Россия
ТЦ Крокус

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