У ТЦ "Крокус" зросла кількість загиблих внаслідок теракту

ТЦ "Крокус" після пожежі 22 березня. Фото: росЗМІ

У московському торговому центрі "Крокус" зросла кількість загиблих внаслідок теракту у п'ятницю, 23 березня. Наразі відомо про 133 жертви.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ у коментарі росЗМІ у суботу, 23 березня.

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"Під час розбору завалів у концертному залі "Крокус Сіті Хол" кількість загиблих унаслідок теракту збільшилася до 133 осіб", — йдеться у повідомленні.

Наразі пошукові роботи тривають.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Кого звинуватили у теракті

У Росії заявили, що затримали чотирьох підозрюваних у теракті в ТЦ "Крокус". Один із них розповів, як погодився на це.

Чоловік каже, що проходив якийсь "уроку проповідника" в Telegram. Після цього йому написав анонімний "помічник проповідника" й запропонував підзаробити.

"Сказали вбивати будь-кого. Обіцяли пів мільйона рублів", — сказав він.

Половину суми він отримав на карту. Куратори надіслали йому координати "Крокуса" та дистанційно дали завдання — стріляти в усіх людей підряд.

Росіяни також опублікували відео затримання та допиту нібито ще двох терористів, які стріляли по людях у "Крокусі". Вони кажуть, що отримували завдання через Telegram.

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Офіційна представниця МВС РФ Ірина Волк заявила, що затримані терористи не є громадянами Росії.

"Сьогодні були поширені твердження, що четверо підозрюваних у скоєнні теракту 22 березня в "Крокус Сіті Холі" є громадянами Росії. Ці відомості не відповідають дійсності. Усі вони є іноземними громадянами", — наголосила вона.

Теракт у ТЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.