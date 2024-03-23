В ТЦ Крокус выросло количество погибших в результате теракта

ТЦ "Крокус" после пожара 22 марта. Фото: росСМИ

В московском торговом центре "Крокус" возросло количество погибших в результате теракта в пятницу, 23 марта. Сейчас известно о 133 жертвах.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ в комментарии росСМИ в субботу, 23 марта.

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Теракт в московском ТЦ

"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" количество погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек", — говорится в сообщении.

Сейчас поисковые работы продолжаются.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Кого обвинили в теракте

В России заявили, что задержали четырех подозреваемых в теракте в ТЦ "Крокус". Один из них рассказал, как согласился на это.

Мужчина говорит, что проходил какой-то "урок проповедника" в Telegram. После этого ему написал анонимный "помощник проповедника" и предложил подзаработать.

"Сказали убивать любого. Обещали полмиллиона рублей", — сказал он.

Половину суммы он получил на карту. Кураторы прислали ему координаты "Крокуса" и дистанционно дали задание — стрелять во всех людей подряд.

Россияне также опубликовали видео задержания и допроса якобы еще двух террористов, стрелявших по людям в "Крокусе". Они говорят, что получали задания через Telegram.

Внимание! Видео 18+, содержат чувствительные кадры!

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что задержанные террористы не являются гражданами России.

"Сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус Сити Холл" являются гражданами России. Эти сведения не соответствуют действительности. Все они иностранные граждане", — подчеркнула она.

Теракт в ТЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.