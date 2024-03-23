В ТЦ Крокус выросло количество погибших в результате теракта
В московском торговом центре "Крокус" возросло количество погибших в результате теракта в пятницу, 23 марта. Сейчас известно о 133 жертвах.
Об этом сообщил Следственный комитет РФ в комментарии росСМИ в субботу, 23 марта.
Теракт в московском ТЦ
"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" количество погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек", — говорится в сообщении.
Сейчас поисковые работы продолжаются.
Кого обвинили в теракте
В России заявили, что задержали четырех подозреваемых в теракте в ТЦ "Крокус". Один из них рассказал, как согласился на это.
Мужчина говорит, что проходил какой-то "урок проповедника" в Telegram. После этого ему написал анонимный "помощник проповедника" и предложил подзаработать.
"Сказали убивать любого. Обещали полмиллиона рублей", — сказал он.
Половину суммы он получил на карту. Кураторы прислали ему координаты "Крокуса" и дистанционно дали задание — стрелять во всех людей подряд.
Россияне также опубликовали видео задержания и допроса якобы еще двух террористов, стрелявших по людям в "Крокусе". Они говорят, что получали задания через Telegram.
Внимание! Видео 18+, содержат чувствительные кадры!
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что задержанные террористы не являются гражданами России.
"Сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус Сити Холл" являются гражданами России. Эти сведения не соответствуют действительности. Все они иностранные граждане", — подчеркнула она.
Теракт в ТЦ "Крокус"
Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.
Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.
В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".
Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.
Читайте Новини.LIVE!