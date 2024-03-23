Теракт у "Крокусі" — як у РФ не збігаються версії спецслужб і чому заявили про "причетність" України

Пожежа у торговому центрі "Крокус" в Москві 22 березня. Фото: росЗМІ

У торговому центрі "Крокус" у Москві у п'ятницю, 22 березня, стався теракт. У росіян не збігаються версії спецслужб з їх діями. Вони навіть вигадали причетність України в теракті.

Про це повідомляють росЗМІ та Telegram-канал "Крымский ветер".

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Що заявляли у Росії

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 22 березня об 22:27 заявив, що "терористи розуміють тільки терор у відповідь". Він закликав до "тотальних страт терористів і репресій проти їхніх сімей". У дописі він написав, що "якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше — неможливо".

Через декілька хвилин перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Віктор Бондарєв заявив, що "те, що сталося в "Крокус Сіті Холі" — це теракт і диверсія з боку України". Він не зазначив, на підставі чого зробив такі висновки.

Зранку, 23 березня, ФСБ повідомила, що затримала чотирьох підозрюваних у Брянській області. Там зазначили, що вони нібито намагалися втекти в Україну, де "мали відповідні контакти".

Голова комітету з оборони РФ Андрій Картаполов заявив, що "головним зацікавленим найімовірніше могла бути Україна та її покровителі".

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала відео допитів підозрюваних і заявила, що теракт влаштував не "ІДІЛ". Вона натякнула, що винна Україна.

Чому версії росіян не збігаються

Варто зазначити, що у Москві встановлено мільйони камер відеоспостереження. При цьому озброєні терористи спокійно переміщалися містом на авто з фальшивими номерами.

У ТЦ контракт із ФГУП "Охорона" Росгвардії. Однак на відео, де терористи розстрілюють людей, не видно опору з боку охорони. Їх також немає і серед загиблих чи поранених.

Люди, які вижили, розповіли, що перед входом до ТЦ охорона не перевіряла сумки та одяг. До того ж були відключені металодетектори.

Терористи залишили "зачіпку" у вигляді машини, на якій приїхали і про яку вже відомо все. РосЗМІ повідомили, що у Брянській області у напрямку до українського кордону затримали той самий білий "Рено" з терористами.

Постають запитання: чому нападники не змінили автомобіль, який шукає вся країна? Навіть якщо терористи їхали в Україну, то чому через Брянськ, де прикордонна зона максимально укріплена і захищена?

Росіяни стверджують, що ТЦ підпалили за допомогою бензину з каністр. Однак чи справді його могло вистачити для пожежі таких масштабів у будівлі, побудованій за всіма вимогами протипожежної безпеки?

Також не було ознак спрацювання автоматичних систем пожежогасіння.

Спецпризначенці їхали на місце події понад годину, хоча військова база ОМОНу розташована за вісім хвилин від "Крокуса".

Пожежники до приїзду спецпризначенців не гасили пожежу, а спецпризначенці чекали, поки закінчать гасити пожежу, щоб почати штурм.

Теракт у ТЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.