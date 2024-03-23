Путін звернувся до росіян після теракту у ТРЦ Крокус — що він сказав про Україну
Російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян після терактів у торгівельно-розважальному центрі "Крокус". Зокрема, він згадав і Україну.
Промову Путіна транслювали російські ЗМІ.
Путін звернувся до росіян
Путін назвав теракти у ТРЦ "Крокус" у Москві кривавими і варварськими. Він наголосив, що внаслідок дій нападників загинули десятки людей. Він подякував екіпажам швидкої допомоги за професіоналізм.
Диктатор висловив співчуття друзям і родичам загиблих та оголосив 24 березня днем загальнонаціонального трауру в Росії.
Згадав Україну
Путін заявив, що нападники нібито збиралися тікати до українського кордону, який планували пересікти через спеціально підготовлений для них коридор.
Він також додав, що усі причетні до цього нападу — виконавці, очільники, замовники — будуть виявлені і покарані.
Варто зазначити, шо особисто Путін не одразу відреагував на теракт у ТРЦ Крокус. Спершу він мав розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Теракт у ТРЦ "Крокус"
У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".
Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.
Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.
Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.
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