Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Путін звернувся до росіян після теракту у ТРЦ Крокус — що він сказав про Україну arrow

Путін звернувся до росіян після теракту у ТРЦ Крокус — що він сказав про Україну

23 березня 2024 14:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін звернувся до росіян після теракту у ТРЦ Крокус — що він сказав про Україну
Президент Росії Володимир Путін. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян після терактів у торгівельно-розважальному центрі "Крокус". Зокрема, він згадав і Україну.

Промову Путіна транслювали російські ЗМІ.

Читайте також:

Путін звернувся до росіян

Путін назвав теракти у ТРЦ "Крокус" у Москві кривавими і варварськими. Він наголосив, що внаслідок дій нападників загинули десятки людей. Він подякував екіпажам швидкої допомоги за професіоналізм.

Диктатор висловив співчуття друзям і родичам загиблих та оголосив 24 березня днем загальнонаціонального трауру в Росії.

Згадав Україну

Путін заявив, що нападники нібито збиралися тікати до українського кордону, який планували пересікти через спеціально підготовлений для них коридор.

Він також додав, що усі причетні до цього нападу — виконавці, очільники, замовники — будуть виявлені і покарані.

Варто зазначити, шо особисто Путін не одразу відреагував на теракт у ТРЦ Крокус. Спершу він мав розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Теракт у ТРЦ "Крокус"

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

теракт
володимир путін
Україна
звернення
ТЦ Крокус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі