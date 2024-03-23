Путин обратился к россиянам после теракта в ТРЦ Крокус — что он сказал об Украине

Президент Росії Володимир Путін. Фот

Российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам после терактов в торгово-развлекательном центре "Крокус". В частности, он упомянул и Украину.

Речь Путина транслировали российские СМИ.

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Путин обратился к россиянам

Путин назвал теракты в ТРЦ Крокус в Москве кровавыми и варварскими. Он подчеркнул, что в результате действий нападавших погибли десятки людей. Он поблагодарил экипажи скорой помощи за профессионализм.

Диктатор выразил соболезнования друзьям и родственникам погибших и объявил 24 марта днем общенационального траура в России.

Вспомнил Украину

Путин заявил, что нападавшие якобы собирались бежать к украинской границе, которую планировали пересечь через специально подготовленный для них коридор.

Он также добавил, что все причастные к этому нападению исполнители, руководители и заказчики будут выявлены и наказаны.

Теракт в ТРЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.