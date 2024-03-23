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Теракт в Крокусе — как в РФ не сходятся версии спецслужб и почему заявили о "причастности" Украины

23 марта 2024 16:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Теракт в Крокусе — как в РФ не сходятся версии спецслужб и почему заявили о "причастности" Украины
Пожар в торговом центре "Крокус" в Москве 22 марта. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В торговом центре "Крокус" в Москве в пятницу, 22 марта, произошел теракт. У россиян не сходятся версии спецслужб с их действиями. Они даже придумали причастность Украины к теракту.

Об этом сообщают росСМИ и Telegram-канал "Крымский ветер".

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 22 марта в 22:27 заявил, что "террористы понимают только ответный террор". Он призвал к "тотальным казням террористов и репрессиям против их семей". В посте он написал, что "если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно".

Через несколько минут первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что "случившееся в "Крокус Сити Холл" — это теракт и диверсия со стороны Украины". Он не отметил, на основании чего сделал такие выводы.

Утром, 23 марта, ФСБ сообщила, что задержала четырех подозреваемых в Брянской области. Там отметили, что они якобы пытались бежать в Украину, где "имели соответствующие контакты".

Глава комитета по обороне РФ Андрей Картаполов заявил, что "главным заинтересованным вероятнее всего могла быть Украина и ее покровители".

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала видео допросов подозреваемых и заявила, что теракт устроил не "ИГИЛ". Она намекнула, что виновата Украина.

Почему версии россиян не сходятся

Следует отметить, что в Москве установлены миллионы камер видеонаблюдения. При этом вооруженные террористы спокойно перемещались по городу на авто с фальшивыми номерами.

У ТЦ контракт с ФГУП "Охрана" Росгвардии. Однако на видео, где террористы расстреливают людей, не видно сопротивления со стороны охраны. Их также нет и среди погибших или раненых.

Выжившие рассказали, что перед входом в ТЦ охрана не проверяла сумки и одежду. К тому же были отключены металлодетекторы.

Террористы оставили "зацепку" в виде машины, на которой приехали и о которой уже известно все. РосСМИ сообщили, что в Брянской области в направлении украинской границы задержали тот самый белый "Рено" с террористами.   

Возникают вопросы: почему нападающие не изменили автомобиль, который ищет вся страна? Даже если террористы ехали в Украину, почему через Брянск, где пограничная зона максимально укреплена и защищена?

Россияне утверждают, что ТЦ подожгли с помощью бензина из канистр. Однако действительно ли его могло хватить для пожара таких масштабов в здании, построенном по всем требованиям противопожарной безопасности?

Также не было признаков срабатывания автоматических систем пожаротушения.

Спецназовцы ехали на место происшествия более часа, хотя военная база ОМОНа расположена в восьми минутах от "Крокуса".

Пожарные до приезда спецназовцев не тушили пожар, а спецназовцы ждали, пока закончат тушить пожар, чтобы начать штурм.

Теракт в ТЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

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ТЦ Крокус

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