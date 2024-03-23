Терористи, які влаштували теракт у Crocus City Hall, хотіли втекти в Білорусь — що відомо

Пожежа у ТЦ "Крокус" 22 березня. Фото: росЗМІ

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.

Про це повідомляє "БЕЛТА" у суботу, 23 березня.

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Крутой фактично перекреслив слова російського диктатора Володимира Путіна, який говорив, що терористи рухалися в бік України. Президент РФ говорив, що там їм нібито було підготовлено "вікно".

"Активна взаємодія з учорашнього дня здійснюється по лінії спеціальних служб. Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв'язку зі своїм колегою. І фактично основним завданням минулої ночі було не дати піти терористам через наш спільний кордон. Таке завдання виконано. Було запроваджено максимальні заходи безпеки", — наголосив Крутой.

Теракт у ТЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Також у московському торговому центрі зросла кількість загиблих внаслідок теракту. Наразі відомо про 133 жертви.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.