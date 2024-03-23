Террористы, устроившие теракт в Crocus City Hall, хотели сбежать в Беларусь — что известно

Пожар в ТЦ "Крокус" 22 марта. Фото: росСМИ

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались сбежать не в Украину. По его словам, они хотели попасть в Беларусь.

Об этом сообщает "БЕЛТА" в субботу, 23 марта.

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Крутой фактически перечеркнул слова российского диктатора Владимира Путина, говорившего, что террористы двигались в сторону Украины. Президент РФ говорил, что там им якобы было подготовлено "окно".

"Активное взаимодействие со вчерашнего дня осуществляется по линии специальных служб. Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошлой ночью было не дать уйти террористам через нашу общую границу. Такая задача выполнена. Были введены максимальные меры безопасности", — подчеркнул Крутой.

Теракт в ТЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве в пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Также в московском торговом центре возросло число погибших в результате теракта. Сейчас известно о 133 жертвах.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.