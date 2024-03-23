Зеленський відреагував на теракт у ТЦ Крокус у Москві

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у московському торговому центрі "Крокус" у п'ятницю, 22 березня. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у суботу, 23 березня.

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"У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", — наголосив Зеленський.

За його словами, росіяни прийшли в Україну, спалюють наші міста та намагаються звинуватити в цьому українців. Окупанти катують, ґвалтують наших людей — і їх же звинувачують.

"Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав — думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. За словами Зеленського, якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі.

"Терористи завжди повинні програвати, і я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя! Дякую усім нашим людям, які бʼються проти терору. І ми маємо усім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом", — додав Зеленський.

Теракт у ТЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві у п'ятницю, 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Також у московському торговому центрі зросла кількість загиблих внаслідок теракту. Наразі відомо про 133 жертви.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.