Зеленський провів зустріч з міністром оборони Данії — що обоговорювали

Володимир Зеленський та Троельсом Люндом Поульсеном. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром — міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном. Вони обговорили російські ракетні обстріли, необхідність посилення української протиповітряної оборони та інші важливі теми.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у п'ятницю, 22 березня.

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Зустріч з міністром оборони Данії

"Провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном", — написав президент.

Він зазначив, що серед головних тем обговорювання російські ракетні обстріли, необхідність посилення української ППО та перспективи спільного виробництва озброєнь.

"Дякуємо Данії за вже надану допомогу для нашого захисту. Будемо посилюватись і надалі", — підвів риску глава держави.

Раніше ми повідомляли, що голова військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роберт Бауер вперше прибув із робочим візитом до столиці України в четвер, 21 березня. У Києві посадовець НАТО зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 20 березня Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Глава Міноборони відвідала Дніпро та побачила руйнівні наслідки обстрілів РФ.

Також у цей день український лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема торгівлю між країнами.