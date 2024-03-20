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Зеленський обговорив з главою Міноборони Нідерландів посилення ППО

20 березня 2024 18:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з главою Міноборони Нідерландів посилення ППО
Президент України Володимир Зеленський та міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Вона відвідала Дніпро та на власні очі побачила руйнівні наслідки російського повітряного терору.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 20 березня.

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Зустріч Зеленського з Оллонгрен

Під час зустрічі сторони особливу увагу приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню наших захисників артилерією, бронетехнікою та БпЛА.

"Дякую Нідерландам за всю підтримку та важливі рішення для України!" — наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, Україна готує інавгураційний Глобальний саміт миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський запросив до участі всі нації світу, які поважають міжнародний порядок. 

Також український лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема торгівлю між країнами.

Володимир Зеленський
війна
Міноборони
Нідерланди
Дніпро
Україна
ППО
президент

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