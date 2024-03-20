Зеленський обговорив з главою Міноборони Нідерландів посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський та міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Вона відвідала Дніпро та на власні очі побачила руйнівні наслідки російського повітряного терору.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 20 березня.

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Під час зустрічі сторони особливу увагу приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню наших захисників артилерією, бронетехнікою та БпЛА.

"Дякую Нідерландам за всю підтримку та важливі рішення для України!" — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Україна готує інавгураційний Глобальний саміт миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський запросив до участі всі нації світу, які поважають міжнародний порядок.

Також український лідер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема торгівлю між країнами.