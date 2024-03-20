Україна готує третій саміт Миру — Зеленський звернувся до учасників

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Україна готує інавгураційний Глобальний саміт миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський запросив до участі всі нації світу, які поважають міжнародний порядок.

Про це український лідер повідомив під час виступу на третьому Саміті за демократію в середу, 20 березня.

Читайте також:

Глобальний саміт Миру

Зеленський наголосив, що Україна не ділить світ на великих і малих та на тих, хто нібито більше заслуговує на увагу чи менше.

"Ми зневажаємо колонізаторський погляд на світ, який розподіляє нації між так званими великими державами чи геополітичними полюсами. Кожна нація має значення", — зазначив він.

Він зауважив, що Україна хоче дати кожній нації впевненість, що її безпека буде непорушною. Водночас ми прагнемо справедливого завершення злочинної російської війни проти українського народу.

"Це стане можливим, коли ми завершимо цю війну не на умовах агресора і не на нав’язаних нам умовах, а на умовах нації, на яку напали", — сказав Президент.

Глава України додав, що зараз триває підготовка інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії та запросив до участі всі країни, які поважають міжнародний порядок, заснований на правилах.

"Ваш голос важливий. Я вірю, що мир може бути надійним. Але для цього країни світу мають бути співтворцями надійності", — підкреслив Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема торгівлю між країнами.

А 19 березня Президент підбив підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн". За результатами зустрічі будуть нові оборонні пакети від партнерів, зокрема дефіцитна артилерія.