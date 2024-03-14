Володимир Зеленський з військовими. Фото архівне: ОП

Президент Володимир Зеленський привітав з Днем українського добровольця. Глава держави подякував усім захисникам та захисницям, які добровільно стали на захист своєї Батьківщини.

Привітання Зеленський оприлюднив на своїй сторінці в Telegram.

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Привітання Зеленського з Днем добровольця

"Сьогодні — День українського добровольця. День тих, хто у вирішальний для України час зробив свій вибір — вибір на користь захисту нашої держави та людей. Велика шана всім українцям та українкам, чия сміливість зберігає національну незалежність!" — написав Зеленський, вітаючи українських захисників.

Він також вшанував тих бійців, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом.

"Хай буде світлою й вічною пам’ять про всіх наших людей, які віддали своє життя заради України", — написав президент.

Нагадаємо, в Україні щорічно відзначають День добровольців 14 березня. Верховна Рада започаткувала свято ще у січні 2017 року, щоб вшанувати подвиг українських захисників та захисниць, які мужньо стали на захист своєї Батьківщини.

Раніше ми ділилися щирими привітаннями та листівками захисникам до Дня добровольця.