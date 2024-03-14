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Зеленський привітав з Днем українського добровольця

14 березня 2024 12:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський привітав з Днем українського добровольця
Володимир Зеленський з військовими. Фото архівне: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський привітав з Днем українського добровольця. Глава держави подякував усім захисникам та захисницям, які добровільно стали на захист своєї Батьківщини. 

Привітання Зеленський оприлюднив на своїй сторінці в Telegram.

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Привітання Зеленського з Днем добровольця

"Сьогодні — День українського добровольця. День тих, хто у вирішальний для України час зробив свій вибір — вибір на користь захисту нашої держави та людей. Велика шана всім українцям та українкам, чия сміливість зберігає національну незалежність!" — написав Зеленський, вітаючи українських захисників.

Він також вшанував тих бійців, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом. 

"Хай буде світлою й вічною пам’ять про всіх наших людей, які віддали своє життя заради України", — написав президент.  

Нагадаємо, в Україні щорічно відзначають День добровольців 14 березня. Верховна Рада започаткувала свято ще у січні 2017 року, щоб вшанувати подвиг українських захисників та захисниць, які мужньо стали на захист своєї Батьківщини. 

Раніше ми ділилися щирими привітаннями та листівками захисникам до Дня добровольця. 

Володимир Зеленський
Офіс президента
війна
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ЗСУ
привітання
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війна в Україні
добровольці

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