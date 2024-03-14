День українського добровольця — як та коли започаткували свято

Українські військові. Фото: Генштаб

В Україні щорічно відзначають День добровольців 14 березня. Верховна Рада започаткувала свято ще у січні 2017 року, щоб вшанувати подвиг українських захисників та захисниць, які мужньо стали на захист своєї Батьківщини.

Чому обрали саме таку дату та скільки добровольців налічує армія України — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Як в Україні започаткували День добровольця

Як відомо, дату для свята обрали не випадково. Рівно десять років тому, 14 березня 2014 року, перші добровольці відправилися з Майдану на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом. З них — велика кількість тих, хто у дні Революції Гідності виходили на головні площі своїх міст, щоб висловити протест тодішній владі. Подвиг українців на той період часу дозволив провести мобілізацію та якісно підготувати військових.

Навесні того ж року, коли Росія почала наступ на сході, у військкоматах країни зафіксували рекордну явку охочих служити — люди приходили самостійно та не чекали на повістку.

Загалом у воєнних діях на сході брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Завдяки їхній мужності, відданості та патріотизму вдалося зупинити агресора та порушити плани Кремля.

Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році до лав Сил територіальної оборони ЗСУ вступили близько 100 тисяч українських добровольців.

Добровольців привітав Головком ЗСУ Сирський, СБУ та військові 3 ОШБр

Вітаючи добровольців, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський згадав події 10-річної давності, а також подякував тим, хто добровільно став на захист держави у 2014 та на початку 2022 року. Також він вшанував пам'ять полеглих бійців, які загинули у боротьбі з російськими ворогами.

"Щиро вітаю вас з нашим спільним святом — Днем українського добровольця! Вчорашні вчителі, лікарі, студенти, підприємці, спортсмени, айтівці зробили свій вибір — боронити незалежність України. Із важким серцем я вклоняюсь полеглим добровольцям. Ми не пробачимо ворогу жодну смерть", — написав Сирський.

Привітання Головкома ЗСУ. Фото: Олександр Сирський

До привітання долучились й у Службі безпеки України.

"Сміливість українських добровольців у цій боротьбі є прикладом для мільйонів людей у всьому світі. А внесок у Перемогу назавжди залишиться в нашій історії та серцях. Слава українським добровольцям!" — написали в СБУ.

Своєю чергою військові 3 ОШБр подякували тим добровольцям, які у лавах їхньої бригади допомагають стримувати ворога.

"З Днем українського Добровольця всіх, хто з нами на цьому шляху. Робимо все, щоб помститися за полеглих братів, знищити загарбників до єдиного та знову звільнити українські землі", — написали у 3 ОШБр.

Українські добровольці у Харкові. Фото: 3 ОШБр

Нагадаємо, раніше ми ділилися щирими привітаннями та листівками захисникам до Дня добровольця.