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День украинского добровольца — как и когда ввели праздник

14 марта 2024 11:39
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Козюк Татьяна
редактор
День украинского добровольца — как и когда ввели праздник
Украинские военные. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине ежегодно отмечает День добровольцев 14 марта. Верховная Рада ввела праздник еще в январе 2017 года, чтобы почтить подвиг украинских защитников и защитниц, которые мужественно стали на защиту своей Родины.

Почему выбрали именно такую дату и сколько добровольцев насчитывает армия Украины — читайте в материале Новини.LIVE.

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Как в Украине ввели День добровольца

Как известно, дату для праздника выбрали не случайно. Ровно десять лет назад, 14 марта 2014 года, первые добровольцы отправились с Майдана на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Из них большое количество тех, кто в дни Революции Достоинства выходили на главные площади своих городов, чтобы выразить протест тогдашней власти. Подвиг украинцев на тот период позволил провести мобилизацию и качественно подготовить военных.

Весной того же года, когда Россия начала наступление на востоке, в военкоматах страны зафиксировали рекордную явку желающих служить — люди приходили самостоятельно и не ожидали повестки.

В военных действиях на востоке принимали участие почти 40 добровольческих батальонов. Благодаря их мужеству, преданности и патриотизму удалось остановить агрессора и нарушить планы Кремля.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в ряды Сил территориальной обороны ВСУ вступило около 100 тысяч украинских добровольцев.

Добровольцев поздравил Главком ВСУ Сырский, СБУ и военные 3 ОШБр

Поздравляя добровольцев, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вспомнил о событиях 10-летней давности, а также поблагодарил тех, кто добровольно встал на защиту государства в 2014 и начале 2022 года. Также он почтил память павших бойцов, погибших в борьбе с российскими врагами.

"Искренне поздравляю вас с нашим общим праздником — Днем украинского добровольца! Вчерашние учителя, врачи, студенты, предприниматели, спортсмены, айтовцы сделали свой выбор — защищать независимость Украины. С тяжелым сердцем я кланяюсь павшим добровольцам. Мы не простим врагу ни одну смерть", — написал Сырский.

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Приветствие Главкома ВСУ. Фото: Александр Сырский

Приветствовали и в Службе безопасности Украины.

"Смелость украинских добровольцев в этой борьбе является примером для миллионов людей во всем мире. А вклад в Победу навсегда останется в нашей истории и сердцах. Слава украинским добровольцам!" — написали в СБУ.

В свою очередь военные 3 ОШБр поблагодарили тех добровольцев, которые в рядах их бригады помогают сдерживать врага.

"С Днем украинского Добровольца всех, кто с нами на этом пути. Делаем все, чтобы отомстить за павших братьев, уничтожить захватчиков до единого и снова освободить украинские земли", — написали в 3 ОШБр.

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Украинские добровольцы в Харькове Фото: 3 ОШБр

Напомним, ранее мы делились искренними поздравлениями и открытками защитникам ко Дню добровольца.

СБУ
война
праздники
ВСУ
военные
война в Украине
Александр Сырский
добровольцы

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