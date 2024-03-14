Владимир Зеленский с военными. Фото архивное: ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем украинского добровольца. Глава государства поблагодарил всех защитников и защитниц, добровольно вставших в защиту своей Родины.

Поздравление Зеленский обнародовал на своей странице в Telegram.

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Поздравление Зеленского с Днем добровольца

"Сегодня — День украинского добровольца. День тех, кто в решающее время для Украины сделал свой выбор — выбор в пользу защиты нашего государства и людей. Большое уважение всем украинцам и украинкам, чья смелость сохраняет национальную независимость!" — написал Зеленский, поздравляя украинских защитников.

Он также отметил тех бойцов, которые отдали свою жизнь в борьбе с врагом.

"Пусть будет светлой и вечной память обо всех наших людях, отдавших свою жизнь ради Украины", — написал президент.

Напомним, в Украине ежегодно отмечает День добровольцев 14 марта. Верховная Рада открыла праздник еще в январе 2017 года, чтобы почтить подвиг украинских защитников и защитниц, мужественно вставших на защиту своей Родины.

Раньше мы делились искренними поздравлениями и открытками защитникам ко Дню добровольца.