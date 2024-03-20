Украина готовит третий саммит Мира — Зеленский обратился к участникам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Украина готовит инаугурационный Глобальный саммит мира в Швейцарии. Президент Владимир Зеленский пригласил к участию все нации мира, уважающие международный порядок.

Об этом украинский лидер сообщил во время третьего Саммита за демократию в среду, 20 марта.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не делит мир на больших и малых и тех, кто якобы больше заслуживает внимания или меньше.

"Мы презираем колонизаторский взгляд на мир, распределяющий нации между так называемыми великими государствами или геополитическими полюсами. Каждая нация имеет значение", — отметил он.

Он сообщил, что Украина хочет дать каждой нации уверенность, что ее безопасность будет незыблема. В то же время мы стремимся к справедливому завершению преступной российской войны против украинского народа.

"Это станет возможным, когда мы завершим эту войну не на условиях агрессора и не на навязанных нам условиях, а на условиях нации, на которую напали", — сказал Президент.

Глава Украины добавил, что сейчас идет подготовка инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии и пригласил к участию все уважающие международный порядок страны, основанный на правилах.

"Ваш голос важен. Я верю, что мир может быть надежным. Но для этого страны мира должны быть создателями надежности", — подчеркнул Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили развитие двусторонних отношений, в частности, торговлю между странами.

А 19 марта Президент подвел итоги очередного заседания в формате "Рамштайн". По результатам встречи будут новые оборонные пакеты от партнеров, в том числе дефицитная артиллерия.