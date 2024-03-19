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Зеленський підбив підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн"

19 березня 2024 21:57
оновлено: 22:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський підбив підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На базі Сполучених Штатів Америки "Рамштайн" у Німеччині у вівторок, 19 березня, відбулася 20 зустріч Контактної групи з питань оборони України. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки засідання.

Звернення українського лідера опублікували на його офіційному каналі в Youtube.

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"Сьогодні — черговий "Рамштайн", зустріч країн, які підтримують нашу оборону, наш захист від російського терору. Це – продуктивна зустріч, є результати.Міністр оборони України Умєров брав участь", — сказав Зеленський.

Водночас український лідер зазначив, що за результатами зустрічі будуть нові оборонні пакети від партнерів, зокрема дефіцитна артилерія. Також нові країни приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

"Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом", — зауважив Президент.

Він додав, що українські дрони вже дають сильні результати, тому варто значно зміцнити міжнародний компонент співпраці — фронт повинен відчути посилення щодо БпЛА.

Зеленський подякував усім учасникам "Рамштайну" і США, а очільнику Пентагону Ллойду Остіну — за лідерство.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, ще до початку засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва. 

Також ми писали, як Україна може використати під час Рамштайна атаки на російські НПЗ.

Володимир Зеленський
США
Німеччина
Рамштайн
війна в Україні

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