Які неприємні питання на Рамштайні може порушити Велика Британія

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: "Российская газета"

На березневій зустрічі антиросійської коаліції у форматі Рамштайн одні з найгостріших питань, можливо, прозвучать від британської делегації. Зокрема, вони можуть нагадати про скасування візиту міністра оборони Гранта Шаппса до Одеси через імовірне потрапляння інформації про візит у руки російських спецслужб.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Одним із питань, які, ймовірно, будуть обговорені на березневій зустрічі Рамштайн-коаліції, цілком реально можуть бути питання обміну розвідданими.

"Тут варто згадати про заяву Великої Британії про скасування візиту військової делегації цієї країни до Одеси, яке було зроблене, за інформацією ЗМІ, через витік інформації про план поїздки міністра оборони цієї країни Гранта Шаппса", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

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Крім того, зазначив експерт, на Рамштайні можуть зачепити і тему закликів британської сторони до України щодо активізації ударів по Криму, а не на сході, про що писали тамтешні ЗМІ.

"Хоча тактика і стратегія бойових дій на Рамштайні традиційно не обговорюються, але це питання може розглядатися на засіданні коаліції крізь призму питань морських дронів", — упевнений Снєгирьов.

Нагадаємо, 14 лютого пройшло попереднє, 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Тоді головнокомандувач ЗСУ Сирський був вперше присутній на зустрічі.

На засіданні міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів на обслуговування винищувачів F-16.

Також ми писали, що Умєров підбив підсумки результатів 19-го засідання Рамштайну. Україна отримає більше зброї від партнерів та засобів для захисту неба.