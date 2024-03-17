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Стало відомо, чому міністр оборони Британії скасував поїздку до Одеси

17 березня 2024 07:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, чому міністр оборони Британії скасував поїздку до Одеси
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: en.wikipedia.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У рамках свого візиту в Україну міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував заплановане відвідування Одеси через загрозу обстрілу. Зміна планів відбулася після того, як британську розвідку надійшла інформація про те, що подробиці його поїздки стали відомі російській стороні.

Про це повідомило видання The Sunday Times у суботу, 16 березня.

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Скасування візиту до Одеси міністра оборони Британії

Дорогою до Польщі Шаппсу повідомили про те, що автоколона з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ледь не потрапила під російський ракетний удар під час їхнього візиту до Одеси 6 березня. Ця подія призвела до підвищення рівня загрози безпеці Шаппса з "значного" до "критичного".

Міністр оборони Великої Британії, перебуваючи у супроводі начальника штабу оборони Тоні Радакіна та групи британських офіційних осіб, прибув до Києва 7 березня нічним потягом із Польщі для проведення переговорів із Зеленським. Однак у зв'язку з загрозами безпеці та інформацією про те, що Кремль був поінформований про його маршрут, візит до Одеси було скасовано, і Шаппс повернувся до Британії через Польщу.

Що сказав міністр оборони

Грант Шаппс висловив своє обурення діями російського керівництва, назвавши їх "безрозсудними, безжальними і необережними", особливо в контексті ризику для життя західних лідерів, незалежно від того, були ці дії навмисними чи випадковими. Він також висловив подив щодо допустимості подібних дій із боку Заходу.

Нагадаємо, політолог Костянтин Матвієнко розповів, чому обстріли Одеси були не випадковими під час візиту Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Своєю чергою політолог Ярослав Макітра вважає, що немає підстав вважати це прямим замахом на життя глави держави.

Одеса
Великобританія
поїздки
обстріли
загрози
війна в Україні

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