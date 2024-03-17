Стало известно, почему министр обороны Британии отменил поездку в Одессу

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: en.wikipedia.org

В рамках своего визита в Украину, министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил запланированное посещение Одессы из-за угрозы обстрелов. Изменение планов произошло после того, как британскую разведку поступила информация о том, что подробности его поездки стали известны российской стороне.

Об этом сообщило издание The Sunday Times в субботу, 16 марта.

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Отмена визита в Одессу министра обороны Британии

По пути в Польшу Шаппсу сообщили о том, что автоколонна с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом едва не попала под российский ракетный удар во время их визита в Одессу 6 марта. Это событие привело к повышению уровня угрозы безопасности для Шаппса с "значительного" до "критического".

Министр обороны Великобритании, находясь в сопровождении начальника штаба обороны Тони Радакина и группы британских официальных лиц, прибыл в Киев 7 марта на ночном поезде из Польши для проведения переговоров с Зеленским. Однако, в связи с угрозами безопасности и информацией о том, что Кремль был осведомлен о его маршруте, визит в Одессу был отменен, и Шаппс вернулся в Британию через Польшу.

Что сказал министр обороны

Грант Шаппс выразил свое возмущение действиями российского руководства, назвав их "безрассудными, безжалостными и неосторожными", особенно в контексте риска для жизни западных лидеров, независимо от того, были ли эти действия преднамеренными или случайными. Он также выразил недоумение по поводу допустимости подобных действий со стороны Запада.

Напомним, политолог Константин Матвиенко рассказал, почему обстрелы Одессы были не случайны во время визита Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В свою очередь, политолог Ярослав Макитра считает, что нет оснований считать это прямым покушением на жизнь главы государства.